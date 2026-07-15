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Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu

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Irak'ın Erbil kentinde art arda duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin bir insansız hava aracına müdahalesinden kaynaklandığı bildirildi. İHA parçaları park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Erbil merkezli Rudaw TV kanalına göre, kentte duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin bir insansız hava aracına (İHA) müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

Müdahale edilen İHA parçalarının park halindeki bir otomobilin üzerine düştüğü ifade edildi.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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