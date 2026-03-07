Haberler

IKBY: Erbil'de 4 kamikaze İHA düşürüldü

Güncelleme:
Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulurken, IKBY Anti Terör Birimi tarafından 4 bomba yüklü insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Erbil Valisi, son günlerde terör saldırılarına hedef olduklarını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, Erbil'de 4 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

IKBY Anti Terör Birimi'nin açıklamasında, "Koalisyon güçleri Erbil'de 4 bomba yüklü İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA'lardan birisinin parçaları bir otelin yakınına düştü. Can kaybı yaşanmadı." ifadelerine yer verildi.

Patlamanın ardından Erbil Valisi Ümid Hoşnav da yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil rekabetin bir parçası değil ancak son birkaç günde yasa dışı gruplar tarafından terör saldırılarının hedefi oluyor." ifadesini kullandı.

IKBY'nin "bölgede barışçıl çabalarını devam ettirmesine rağmen yasa dışı grupların terör saldırılarına" hedef olduğunu belirten Hoşnav, "Bu akşam sivil yerleşim olan SKY Towers yakınlarında yaşanan olay da teröristlerin gerçek yüzünü göstermiştir. O nedenle Irak hükümeti bu hassas sorundan sorumludur ve bir an önce pratik adımlar atmalıdır." dedi.

Hoşnav, IKBY'nin en üst düzeyde halkı korumak ve kendini savunmak için sorumluluğunu yerine getireceğini ve "teröristlerin çirkin saldırılarına karşı koyacağını" kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
