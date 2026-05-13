Irak'ın Erbil kentindeki İKDP kampına İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) kampına düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Saldırının, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen saldırılardan biri olduğu ifade edildi.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan, Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampına kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İKDP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erbil yakınlarında ailelerin kaldığı belirtilen Cıjnikan Kampı'na 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının yerel saatle 21.30'da yapıldığı aktarılan açıklamada, can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana İKDP kamplarına İran tarafından 126 defadan fazla, füze ve İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
