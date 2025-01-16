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Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi

Erbil'de
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Irak'ta 45 yıl önce Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler Erbil'de törenle anıldı.

Irak'ta 45 yıl önce Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler Erbil'de törenle anıldı.

"16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma törenine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri ile şehit aile ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Bakan Maruf, bugünün Irak Türkmenleri için önemli bir gün olduğunu belirterek 1980 yılında Baas partisi tarafından Türkmen liderlerin sebepsiz yere idam edilerek şehit edildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Türkmen liderlerin, Türkmen toplumunun gönlünde yaşadığını vurgulayan Maruf, Kerkük başta olmak üzere birçok şehirde bugün dolayısıyla anma töreni yaptıklarını kaydetti.

Maruf, Irak Meclisinde "16 Ocak Türkmen Şehitler Günü"nün resmi gün olarak kabul edilmesini talep ettiklerini ve bunun Türkmenler için manevi bir önemi olacağını vurguladı.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci'yi idam etmişti.

???Türkmen halkı, her yıl 16 Ocak'ta "Şehitler Günü" adıyla anma etkinlikleri düzenliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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