Erbakan: Kürecik Radar Üssü kapatılmalı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınayarak, "Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bu kapsamda Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü'nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Oğuzeli ilçesindeki ziyaretler ile programlarına başlayan Erbakan, Oğuzeli Seyir Teras kafede basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların siyonist hareketler olduğunu ve Türkiye'nin bu kapsamda önlemler alması gerektiğini söyledi. İran halkına başsağlığı dileyen Erbakan, " İsrail'in ve Amerika'nın gerçekleştirdiği bu hain siyonist saldırıları da lanetliyoruz ve kınıyoruz. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Milli Görüş olarak başta merhum Erbakan Hocamız Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını ifade etmiştir. Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir" dedi.

Türkiye'deki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini belirten Erbakan, "Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bu asla olmamalıdır. Bununla ilgili şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki; Türkiye'de, Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü'nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir" diye konuştu.

Türkiye'nin hava sahasının Amerikan uçaklarına her türlü savaş aygıtına mutlaka kapalı olması gerektiğini kaydeden Erbakan, "Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'i besleyen bu petrol boru hattının mutlaka kapatılması gerekti. Azerbaycan petrolü de olsa bizim topraklarımız üzerinden İsrail'i beslemesine müsaade etmememiz gerekiyor. Türkiye toprakları ve hava sahası Amerika ve İsrail'in saldırganlığı için bir nefes alma alanı sunmamalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
