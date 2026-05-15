İstanbul'da "Bir Kalkınma Modeli Olarak Erbakan'ın İslam Dünyasının Birliği Düşüncesi" programı yapıldı

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) ile Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından "Bir Kalkınma Modeli Olarak Necmettin Erbakan'ın İslam Dünyası'nın Birliği Düşüncesi" programı düzenlendi.

Fatih'teki AYBİR Genel Merkezindeki programda konuşan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Esen, katılımcı öğrencilere eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın eğitim ve çalışma hayatına ilişkin bilgi verdi.

Esen, Erbakan'ın Türkiye'de motorlu vasıta üretim imalatına önem verdiğini, gümüş motor fabrikasının kurulmasının öncüsü olduğunu ve yerli üretime çok önem verdiğini belirtti.

Erbakan'ın Türkiye'nin kendi içinde üretim yapmasına ne kadar önem verdiğini örneklerle anlatan Esen, Erbakan'ın siyasi bir figür ve fikir adamı olarak öne çıktığını dile getirdi.

Necmettin Erbakan'ın siyasetçi olarak Müslüman birliğine önem verdiğine değinen Esen, siyasetçilerle akademisyenlerin bu konuyu farklı şekilde ele aldığını söyledi.

Müslüman ülkelerin sömürgeleşme sürecine işaret eden Esen, sömürülen ülkelerde neler yaşandığına ve bu durumun sebeplerine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Mollaahmetoğlu da bilginin işlenmesi amacıyla bu şekilde toplantıların organize edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.