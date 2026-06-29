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Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin yargılanan 2 sanık ağırsatılırmış müebbet hapis cezası

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 2 kişinin ölümüne ve 5 jandarma personelinin yaralanmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti ve tahliyelerini istedi.

Duruşmada, olayda hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban'ın çocukları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların her birini Sefa Can Karaçoban'ın ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet Karaçoban'ın ölümü nedeniyle de 19'ar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 18 Mayıs 2024'te, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin içeri girdiği sırada patlama meydana gelmişti.

Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban da 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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