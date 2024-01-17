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Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı baskınlarda 40 gram metamfetamin, 806 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ertuğrul Çetin, Sezer Çoban ve Serkan Demir çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. A.T. adli kontrol ile R.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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