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Erbaa'da Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir tuğla fabrikasında çıkan yangın, ahşap malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde İbrahim Koçhisar'a ait fabrikada, tuğlaları kurutmak için kullanılan havalandırma makinesinden sıçrayan kıvılcımların ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

İtfaiye Tokat Erbaa Güncel Haberler

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