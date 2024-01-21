Erbaa'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir keçi, otlarken su kuyusuna düştü. Keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, keçiyi kurtararak diğer keçilerin yanına saldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait keçi, otlarken yaklaşık 7 metrelik su kuyusuna düştü.
Kendi imkanları ile keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek keçiyi bağlayıp yukarı çekti.
Ekipler, kurtardıkları keçiyi diğer keçilerin yanına saldı.