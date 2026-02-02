Tokat'ta balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üçüncü kattaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 4 katlı binanın 3. katındaki evin balkonundan kedi sesleri duyan vatandaşlar, evde kimse olmadığı için durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveni ile balkona ulaşarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler su ve mama verdikleri kediyi daha sonra serbest bıraktı.