Erbaa'da cip takla attı: 3 kişi yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir cip takla atarak sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde takla atan cipin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesi istikametinden Erbaa'ya giden Adil Güneş yönetimindeki 31 AAZ 36 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada Adil Güneş ile araçtaki eşi Zeynep Güneş ve kayınvalidesi Perihan Sarar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.