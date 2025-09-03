Erbaa'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Balıkçı Kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çayda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu, balık tutan bir vatandaş kurtardı.

Yavuz Akın (52), Kelkit Çayı'nda oltayla balık tuttuğu esnada bir çocuğun suda çırpındığını fark etti.

Bunun üzerine hemen suya atlayan Akın, boğulmak üzere olan çocuğu kıyıya çıkararak müdahale etti.

Çocuk, daha sonra yürüyerek ailesinin yanına gitti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk, ambulansla kontrol amaçlı Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, çimlerin üzerine yatırılan çocuğa müdahale anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.