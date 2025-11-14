Erbaa Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Erbaa Belediyesi, cuma namazı sonrası şehitler için vatandaşlara helva ikram etti.

Erbaa Belediyesi, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Merkez Büyük Cami bahçesinde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Şehadet mertebesine erişen askerler için helva ikramında bulunduklarını ve dua ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.