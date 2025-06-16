Erbaa Belediyesi'nden Yeşil Alanlarda İlaçlama Çalışmaları
Erbaa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çamlık Korupark'ta sinek, sivrisinek ve kene gibi zararlılara karşı mücadele devam ediyor.
Erbaa Belediyesi yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaa Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve mesire alanlarında ilaçlama çalışması yaptı.
Çamlık Korupark'ta, sinek, sivrisinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel