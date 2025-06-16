Erbaa Belediyesi'nden Yeşil Alanlarda İlaçlama Çalışmaları

Erbaa Belediyesi yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaa Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve mesire alanlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Çamlık Korupark'ta, sinek, sivrisinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.