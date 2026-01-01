Haberler

Tokat'ta yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, yaban ve sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıldı. Erbaa Belediyesi, bu zorlu dönemlerde hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

İlçede dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban ve sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem konuldu.

Erbaa Belediyesinden yapılan açıklamada, beyaz örtünün etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan canları unutmadıkları belirtilerek, "Ekiplerimiz yaban hayatı ve sokak hayvanları için belirlenen noktalara düzenli olarak yem bırakıyor, can dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerimizi bu soğuk günlerde aynı duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

