Emekliye ayrılan 35 yıllık öğretmene duygusal veda

OSMANİYE'de 35 yıldır görev yapan Almanca öğretmeni Eray Akdağ (65), Osmaniye TOBB Fen Lisesi'nden emekliye ayrıldı. Okuldaki veda programında, hem öğrenciler hem de öğretmenler duygusal anlar yaşadı.

TOBB Fen Lisesi'nde hazırlanan özel etkinlikte, hoparlörlerden 'Hatıran Yeter' şarkısı çalınırken sınıfından öğrencilerinin alkışlarıyla çıkan Eray Akdağ, okul koridorlarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerinin arasından geçerek uğurlandı. Öğrenciler, öğretmenlerini, "Sizi çok seviyoruz hocam" diyerek uğurladı. Bu özel anlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan veda videosuyla sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşımında, "Eray öğretmen evden çıkarken hiçbir zaman 'işe gidiyorum' demedi, 'okula gidiyorum' dedi. Bir öğretmen için derse girmek bir iş değil, geleceğin fidanlarını yeşertmek, toplumun temellerini oluşturmak ve insani değerler kazandırmaktır. Eray öğretmen de bu anlayışla 35 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Kendisine emekleri, sabrı ve katkıları için gönülden teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız Eray öğretmenim" ifadelerine yer verdi.

Eray Akdağ ise konuşmasında, "Çok harika bir program oldu, çok sağ olun. Böyle bir okulda olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Hepinizi seviyorum. Türkiye kazansın, ileride Türkiye sizlere emanet. Güzel şeyler yapın, çok sağ olun" dedi.

Öğrencileriyle tek tek kucaklaşan Akdağ, meslek hayatına unutulmaz bir veda ile nokta koyduğunu söyledi.