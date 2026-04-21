Litvanya'dan gelen katılımcılardan Aktif Yaş Al Merkezi'ne ziyaret

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi kapsamında yürütülmekte olan 'Digital Compass' projesi çerçevesinde Litvanya'dan gelen katılımcılar, Ümraniye Belediyesi bünyesinde yürütülen aktif yaş alma çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalı öğrenme süreçlerine katıldı.

Ziyaret kapsamında Cemil Meriç Aktif Yaş Al Merkezi'ne gelen katılımcılar, merkezde yürütülen faaliyetlere katılarak ileri yaş bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi edindi. Sağlık, üretkenlik ve yaşam boyu öğrenme temaları etrafında şekillenen uygulamaların, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyaret, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi güçlendiren bir platform oluşturdu. Katılımcılar ile merkez yararlanıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken farklı ülkelerdeki uygulamalara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen yetişkin odaklı hizmetlerin, proje kapsamında örnek uygulamalar arasında yer aldığı belirtilirken, kurulan iş birliğinin uluslararası düzeyde deneyim paylaşımına katkı sunduğu ifade edildi.

Ümraniye Belediyesi'nin aktif yaş alma alanında hayata geçirdiği uygulamaların uluslararası düzeyde karşılık bulmasının önemine dikkat çekilerek, bu tür uluslararası projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı