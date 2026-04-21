Litvanya'dan gelen katılımcılardan Aktif Yaş Al Merkezi'ne ziyaret

Litvanya'dan gelen katılımcılardan Aktif Yaş Al Merkezi'ne ziyaret
Litvanya'dan gelen katılımcılar, Ümraniye Belediyesi bünyesinde yürütülen 'Digital Compass' projesi çerçevesinde aktif yaş alma uygulamalarını yerinde inceledi. Katılımcılar, sosyal, kültürel ve eğitsel destek çalışmalarına aktif olarak katıldılar.

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi kapsamında yürütülmekte olan 'Digital Compass' projesi çerçevesinde Litvanya'dan gelen katılımcılar, Ümraniye Belediyesi bünyesinde yürütülen aktif yaş alma çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalı öğrenme süreçlerine katıldı.

Ziyaret kapsamında Cemil Meriç Aktif Yaş Al Merkezi'ne gelen katılımcılar, merkezde yürütülen faaliyetlere katılarak ileri yaş bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi edindi. Sağlık, üretkenlik ve yaşam boyu öğrenme temaları etrafında şekillenen uygulamaların, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyaret, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi güçlendiren bir platform oluşturdu. Katılımcılar ile merkez yararlanıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken farklı ülkelerdeki uygulamalara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen yetişkin odaklı hizmetlerin, proje kapsamında örnek uygulamalar arasında yer aldığı belirtilirken, kurulan iş birliğinin uluslararası düzeyde deneyim paylaşımına katkı sunduğu ifade edildi.

Ümraniye Belediyesi'nin aktif yaş alma alanında hayata geçirdiği uygulamaların uluslararası düzeyde karşılık bulmasının önemine dikkat çekilerek, bu tür uluslararası projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Rekabet Kurumu’ndan Hobi Kozmetik’e soruşturma

Dev kozmetik markasına soruşturma