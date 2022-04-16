Erasmus projesi kapsamında Türkiye'ye gelen gençler Güdül'de buluştu
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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AB Erasmus+Gençlik Projesi kapsamında Güdül'e gelen gençler deneyimlerini paylaştı.
AB Erasmus+Gençlik Projesi kapsamında Güdül'e gelen gençler deneyimlerini paylaştı.
Alesta Gençlik ve Spor Kulübü sorumluluğunda belediyenin de desteğiyle ilçedeki bir otelde program düzenlendi.
İtalya, Portekiz ve Türkiye'den gençler 11-16 Nisan'da gerçekleştirilen programda deneyimlerini anlattı.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.
Yalçın, "Kültürel mirasını, tarihi ve doğasını koruyan ilçemiz yaklaşık 2 yıl süren hazırlık döneminden sonra Türkiye'nin 18. sakin şehri olmuştur." dedi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel