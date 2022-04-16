Erasmus projesi kapsamında Türkiye'ye gelen gençler Güdül'de buluştu

AB Erasmus+Gençlik Projesi kapsamında Güdül'e gelen gençler deneyimlerini paylaştı.

Alesta Gençlik ve Spor Kulübü sorumluluğunda belediyenin de desteğiyle ilçedeki bir otelde program düzenlendi.

İtalya, Portekiz ve Türkiye'den gençler 11-16 Nisan'da gerçekleştirilen programda deneyimlerini anlattı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Yalçın, "Kültürel mirasını, tarihi ve doğasını koruyan ilçemiz yaklaşık 2 yıl süren hazırlık döneminden sonra Türkiye'nin 18. sakin şehri olmuştur." dedi.