Haberler

Erasmus+ Projesi Kapsamında Ebru Sanatı Deneyimi

Erasmus+ Projesi Kapsamında Ebru Sanatı Deneyimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen Erasmus+ SMART Projesi kapsamında, İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen ortaklar ebru sanatını deneyimledi. Proje çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Muğla'da, "Erasmus+ SMART Projesi" kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları ebru sanatını deneyimledi.

Dumlupınar İlkokulu Proje ekibinin yürüttüğü proje kapsamında İspanya, Polonya ve Eskişehir'den gelen proje ortakları Menteşe'de bir araya geldi.

Çevreci bilim insanları yetiştirmeyi ve geri dönüştürülebilir atıklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, misafirlere Menteşe'nin kültürel mirası tanıtıldı.

Etkinlikte, köklü bir geçmişe sahip olan ebru sanatı, sanatçı Yavuz Merih Ulubey tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Atölye çalışmasına katılan proje ortakları, hem ebru sanatı hakkında bilgi aldı, hem de kendi ebrularını yaparak bu deneyimi yaşadı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.