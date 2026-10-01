Haberler

Erakçi, Fairford olayında İngiltere'nin İran'ı suçlamasını reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere'nin Fairford üssü yakınlarındaki olayda İran'ı suçlamasını reddederek gözaltına alınan şüphelilerin serbest bırakılmasını sorguladı. İngiltere, terör şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakıldığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere'de ABD tarafından kullanılan bir askeri üssün yakınlarında yaşanan ve "terör eylemi" şüphesi olduğu belirtilen olayla ilgili Londra yönetiminin İran'ı suçlamasını reddederek, olaydan sonra gözaltına alınan "terör şüphelilerinin" serbest bırakılmasını sorguladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ABD tarafından kullanılan RAF Fairford askeri üssü yakınlarında yaşanan olayla ilgili " İran'ın parmağı olduğuna dair güçlü emareler var." yönündeki iddiasına yanıt verdi.

İngiltere'nin iddialarını reddeden Erakçi, yabancı devletler adına hareket ettiği öne sürülen terör şüphelilerinin serbest bırakılmasını sorgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Burnham, 'İngiltere hükümetinin, İran'ın RAF Fairford olayında rol oynadığına dair inancımızı teyit edebiliriz.' dediğini söylüyor. İran'ın, yabancı devletler için çalışan sözde teröristleri serbest bırakmanın her şeyi fazlasıyla anlatmaya yettiğine dair inancını teyit edebilirim. Yanlış ağacın dibinde arama yapıyorsunuz."

İngiltere'de ABD ordusunun kullandığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev, 27 Eylül Pazar günü bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlarda bulunan 20'li yaşlardaki İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmış, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri de bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişinin İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İngiltere, "terör eylemi" şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Limon üreticide 7 lira, markette 51 lira! TZOB raporunda fiyat farkı yüzde 633'ü aştı

Tarlada 7 lira, markette 51 lira! Fiyat farkı en çok limonda
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı