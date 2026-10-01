Erakçi, Fairford olayında İngiltere'nin İran'ı suçlamasını reddetti

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere'de ABD tarafından kullanılan bir askeri üssün yakınlarında yaşanan ve "terör eylemi" şüphesi olduğu belirtilen olayla ilgili Londra yönetiminin İran'ı suçlamasını reddederek, olaydan sonra gözaltına alınan "terör şüphelilerinin" serbest bırakılmasını sorguladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ABD tarafından kullanılan RAF Fairford askeri üssü yakınlarında yaşanan olayla ilgili " İran'ın parmağı olduğuna dair güçlü emareler var." yönündeki iddiasına yanıt verdi.

İngiltere'nin iddialarını reddeden Erakçi, yabancı devletler adına hareket ettiği öne sürülen terör şüphelilerinin serbest bırakılmasını sorgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Burnham, 'İngiltere hükümetinin, İran'ın RAF Fairford olayında rol oynadığına dair inancımızı teyit edebiliriz.' dediğini söylüyor. İran'ın, yabancı devletler için çalışan sözde teröristleri serbest bırakmanın her şeyi fazlasıyla anlatmaya yettiğine dair inancını teyit edebilirim. Yanlış ağacın dibinde arama yapıyorsunuz."

İngiltere'de ABD ordusunun kullandığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev, 27 Eylül Pazar günü bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlarda bulunan 20'li yaşlardaki İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmış, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri de bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişinin İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İngiltere, "terör eylemi" şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA