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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın Annesi Ümmühan Yılmaz'ın Cenazesi Defnedildi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın Annesi Ümmühan Yılmaz'ın Cenazesi Defnedildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene Yılmaz'ın yanı sıra birçok yerel yönetici ve vatandaş katıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Ümmühan Yılmaz (85) için Nizip'e bağlı Kesiktaş Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, EPDK Başkanı Yılmaz ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.

Mustafa Yılmaz, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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