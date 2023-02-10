Enkaz altından kendini ve ailesini gardırop askılığı ile kurtardıHATAY Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan Ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu.

Enkaz altından kendini ve ailesini gardırop askılığı ile kurtardı

HATAY Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan Ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.

Depremin vurduğu Hatay'da üzüntü, umut ve ilginç hayat hikayeleri birlikte yaşanıyor. Depremin 4. gününde kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayatta kalmayı başaran bazı kişilerin kullandıkları yöntemler de duyanları şaşırtıyor. Hatay merkezdeki ikametlerinde depreme uyurken yakalanan Kan Ailesi'nin Reisi, evde kalan hanımı ve çocuklarının yanı sıra misafirlerini enkaz altında kaldığı odanın duvarını delerek sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı.

Cebrail Mahallesi'ndeki Huzur Apartmanı, deprem sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardırop demirine ulaştı. Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen Kan'ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif, yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı.

Kameralara yansıyan kurtarılma görüntülerinde kan ailesi ve kurtarma ekipleri sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.