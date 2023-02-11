Enkaz altındakileri kurtarmaya uğraşan ekibin üzerine moloz yığını düştü

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Savaş alanına dönen şehirde çalışmalar devam ederken yeni bir facianın eşiğinden dönüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı.