Enkaz altındakileri kurtarmaya uğraşan ekibin üzerine moloz yığını düştü
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Hatay'da öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan ekiplerin üzerine moloz yığını düştü. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisini arkadaşları çıkarırken şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.
Savaş alanına dönen şehirde çalışmalar devam ederken yeni bir facianın eşiğinden dönüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı.