ENKA Sanat, Yeni Sezonunu Burçin Büke'nin Konseriyle Açıyor

ENKA Sanat, yeni kültür sanat sezonunu piyanist Burçin Büke'nin 'Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk' konseri ile başlatacak. 4 Kasım'da gerçekleşecek olan konserde, Büke'ye Eylem Pelit ve Volkan Öktem eşlik edecek.

ENKA Sanat, yeni kültür sanat sezonunu Burçin Büke'nin "Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk" konseriyle açacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, piyanist Burçin Büke'nin son projesi "Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk"un prömiyeri 4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İzleyicilere çok yönlü bir müzikal deneyim yaşatacak konserde, sanatçıya bas gitarda Eylem Pelit ile davulda Volkan Öktem eşlik edecek.

Burçin Büke'nin uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Piyano Sonatı'nın ilk kez seslendirileceği program, Chopin'den Miles Davis'e uzanan zengin bir repertuvarı sahneye taşıyacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
