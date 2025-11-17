Haberler

ENKA Sanat, Tiyatroseverlere İki Yeni Oyun Sunuyor

Güncelleme:
ENKA Sanat, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde 'Linçler ve Dudaklar' ile 'Tebdil' adlı iki tiyatro oyununu sahneleyecek. 'Linçler ve Dudaklar', eski bir yazar Cemal'in kentsel dönüşüm sürecinde yaşadığı zorlukları konu alırken; 'Tebdil' ise ikiz kardeşlerin hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyor.

ENKA Sanat, 25 ve 27 Kasım'da iki tiyatro oyununu ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Halil Babür'ün yazıp yönettiği, Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse'nin rol aldığı "Linçler ve Dudaklar" 25 Kasım'da sahnelenecek.

Zamanla sıradan bir internet fenomeni halini alan eski yazar Cemal'in, kentsel dönüşüme ikna edemediği komşularıyla babasından kalan eşyalarla dolu evinde yaşamın sert gerçekleriyle yüzleşme sürecine odaklanan oyun, yaşamı yalnızca akıl üzerinden kurgulayıp her daim haklı çıkmayı bekleyenlerin öyküsünü sahneye taşıyacak.

"Tebdil" 27 Kasım'da sahnelenecek

Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkan "Tebdil" ise 27 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir'in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşler Talat ve Süleyman'ın hikayesini merkezine alıyor.

Yıllar sonra aldıkları gizemli bir davetle birbirlerinin yaralarına yeniden dokunan kardeşlerin hayatı, bir gün kafenin kapısından giren davetsiz bir misafirin Süleyman'dan beklenmedik bir talepte bulunmasıyla yön değiştiriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
