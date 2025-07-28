ENKA Sanat'ın Açıkhava Sineması'nda Ödüllü Filmler Buluşuyor

ENKA Sanatın "Başka Sinema" işbirliğiyle hazırladığı film seçkisi 1-27 Ağustos'ta ENKA Açıkhava Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Farklı türlerde ödüllü yapımların yer aldığı seçki kapsamında Bruce Willis, Madeleine Stowe ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı bilim kurgu filmi "12 Maymun" 1 Ağustos'ta, Bryan Singer'ın yönettiği, Kevin Spacey, Gabriel Byrne ve Chazz Palminteri'nin rol aldığı "Olağan Şüpheliler" 4 Ağustos'ta, Tom Hanks, Robin Wright ve Gary Sinise'in başrollerinde yer aldığı, Robert Zemeckis imzalı "Forrest Gump" ise 6 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Jerry Zucker'ın yönettiği, Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg'in rol aldığı romantik drama "Hayalet" 8 Ağustos'ta, Brian de Palma'nın yönetmenliğini üstlendiği ve Kevin Costner, Sean Connery ile Robert de Niro'yu bir araya getiren "Dokunulmazlar" 11 Ağustos'ta izlenebilecek.

Jim Carrey'nin performansıyla hafızalara kazınan, Chuck Russell imzalı "Maske" 13 Ağustos'ta, Martin Scorsese'nin yönettiği, Leonardo DiCaprio, Robert de Niro ve Lily Gladstone'ın başrollerinde yer aldığı, 1920'ler Amerika'sında geçen "Dolunay Katilleri" 16 Ağustos'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

Ridley Scott'un yönettiği "Gladyatör 2" 18 Ağustos'ta, Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı "Maria" 20 Ağustos'ta, Tom Cruise, Simon Pegg ve Hayley Atwell'in rol aldığı "Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma" 22 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Nadim Güç'ün yönettiği ve Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ile Osman Sonant'ın rol aldığı "Mukadderat" 25 Ağustos'ta gösterilecek.

Program, 27 Ağustos'ta Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği, Ertan Saban, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin rol aldığı, 1930'lar Türkiye'sinde geçen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ile tamamlanacak.

Detaylı bilgi için "www.enkasanat.org" adresi ziyaret edilebilir.?