ENKA Açıkhava Sineması'nda Film Seçkisi Başlıyor
ENKA Sanat, Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı film seçkisini 11 Ağustos'ta 'Dokunulmazlar', 13 Ağustos'ta 'Maske' ve 15 Ağustos'ta 'Dolunay Katilleri' filmleri ile sinemaseverlere sunuyor. Biletler Biletix ve ENKA Sanat gişelerinden alınabilir.
ENKA Sanat'ın Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı film seçkisi, ENKA Açıkhava Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.
ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta "Dokunulmazlar (The Untouchables)", 13 Ağustos'ta "Maske (The Mask)", 15 Ağustos'ta ise "Dolunay Katilleri (Killers of The Flower Moon)" filmleri gösterilecek.
Gösterim biletleri, Biletix ve ENKA Sanat gişelerinden temin edilebilecek.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel