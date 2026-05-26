CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: "İktidarı Büyük Bir Korku Sardı"

(İZMİR) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Enginyurt, "İktidarı büyük bir korku sardı" dedi.

Cemal Enginyurt, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Alana alınmayan vatandaşların arasında açıklama yapan Enginyurt, şunları söyledi:

"İktidarı büyük bir korku sardı. Saray korkuyor. Saray korkarken yanına yeni aparatlar alması gerekiyor. Bir lider doğdu, adı Özgür Özel. Özgür Özel'den korkularıyla meydanları yasaklamaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet durmayacak, meydanlar dolacak, meydanlar dolacak. İktidar kaybedecek, AKP gidecek, halka hesap verecek. Bunun başka yolu yok. Meydanları kapatsalar da sokaklardayız. Sokaklarda dolaştırmasalar da dumanlama yöntemiyle bütün dünyaya ulaşacağız ve bu ülkede bize yapılan zulmün hesabını soracağız."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine 103 yıl sonra balyozla girenlerle, biber gazı sıkanlarla ve orada plastik mermi attıranlarla inşallah bu millet karşı karşıya geldiğinde hesabını yüzlerine soracaktır. Bugün Özgür Özel İzmir Meydanı'nda. Bu şu anlama geliyor: Yılgınlık yok, direnişe devam."

Kaynak: ANKA