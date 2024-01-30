Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği 'Hücreler' oyununun galası gerçekleştirildi

Ünlü oyuncu Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği ve oynadığı, başrollerinde Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ'ın yer aldığı "Hücreler" oyununun galası, Maximum Uniq'te gerçekleştirildi.

Sanat ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gala gösteriminin ardından basın toplantısında konuşan Günaydın, bu tiyatro oyununu 20 yıl önce yazdığını belirterek, "İyi bir çalışma sunuyorsanız ve üzerinde çok çalışıyorsanız, dikkatli ve konsantre iseniz karşılığını alıyorsunuz. Önemli olan bence dikkatli çalışmak. Bunda sorun yoktu zaten." dedi.

Günaydın, "Kısaca değerlendirmek gerekirse kafamdaki neyse sahnede onu gördük. Bundan sonrası seyircinin takdiri." diye konuştu.

Cengiz Bozkurt ise güzel bir gala performansı geçirdiklerini kaydederek, "Projemiz son derece kalabalık bir ekip tarafından hazırlandı. Selamlama kısmında adeta sahneye sığamadık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, çok emek var. Umarım seyircide de karşılığını bulur." ifadesini kullandı.

Oyun için yaklaşık bir ay çalıştıklarını anlatan Bozkurt, "Bu Engin'in 20 yıl önce yazdığı, askıda beklemiş ve şimdi gün yüzüne çıkmış bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

Şinasi Yurtsever de "Hücreler"in Engin Günaydın'ın uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu aktardı ve "Buradaki herkes bu hayali hayata geçirmek için bir araya geldi. Prova sürecinden sonra Engin'in kafasındaki her şeyi hayal ettiğimizi düşündük. Özellikle bugünkü gala oyunu bizi çok tatmin etti." dedi.

Kubilay Aka ise oyunda kısa bir rol almasına rağmen çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Üstatlarla beraber olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir konservatuvar oldu benim için. Provalarda çok eğlendim. Oyunun çok az bir kısmında olduğum için herkesi izleyip vakit geçirme fırsatım oldu." şeklinde konuştu.

"Hücreler "oyunu 8 ve 9 Şubat'ta Maximum Uniq'te yeniden sahnelenecek.