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Engin Günaydın hem yazdı hem oynadı: 50 yaşında bir erkeğin "andropoz" serüveni

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Oyuncu Engin Günaydın, yeni dizisi "Andropoz" ve kendisi hakkında merak edilenleri T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Oyuncu Engin Günaydın, yeni dizisi "Andropoz" ve kendisi hakkında merak edilenleri T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Günaydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı yeni projesi "Andropoz" Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturdu. Dizi Marmaris'te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf'un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alıyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Engin Günaydın Güncel Haberler

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