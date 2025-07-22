Engelsiz İşgücü Uyum Programı Başlatıldı

Engelsiz İşgücü Uyum Programı Başlatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek amacıyla 'Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı (Engelsiz İUP) hayata geçirdi. Programa başvuran engellilere eğitim verilecek ve toplam 10 bin engelli vatandaşın faydalanması hedefleniyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmak isteyen engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek ve sosyal rehabilitasyonlarını güçlendirmek amacıyla 'Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı (Engelsiz İUP) başlattı. Program, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde 81 ilde uygulanmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan program, engellilere çeşitli katkılar sağlayacak. Programa dahil olan çalışmak isteyen engelli vatandaşlara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık konularında eğitim verilecek.

Programın uygulayıcısı İŞKUR olacak ve başvurular İŞKUR platformu üzerinden alınacak. Programa başvuru yapmak isteyen, İŞKUR'a kayıtlı olan ve katılım şartlarını sağlayan engelli vatandaşlar, 81 ilde açılacak ilanların yayınlanacağı 'engelsiz.iskur.gov.tr' adresinde yer alan 'Engelsiz İUP Başvurusu' butonu üzerinden bulundukları ilde açılan ilanları listeleyip başvuru yapabilecek. Ayrıca programdan engelliler ya da istemeleri halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan engellilerin anne veya babaları yararlanabilecek. Programdan 10 bin engelli vatandaşın faydalanması hedefleniyor. Toplam program süresi 10 ay olarak belirlenen Engelsiz İUP katılımcılarına, ilk 4 hafta haftada 37,5 saat ve 5 gün, devam eden haftalarda ise haftada en fazla 22,5 saat ve 3 gün işgücü uyum programı uygulanacak. Programda katılımcılara her bir katılım günü için bin 083 TL cep harçlığı toplamda 14 gün için 15 bin 162 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Programa katılanların engelli maaşları ve bakım aylıkları kesilmeyecek. Başvuru şartları ve detaylarına ise İŞKUR internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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