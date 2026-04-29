Engelsiz Filmler Festivali 14 yıldır "bir arada film izlemeyi" mümkün kılıyor

Engelsiz Filmler Festivali, sinemanın evrensel dilini herkes için erişilebilir kılan yapısıyla, bireylerin kültürel yaşama eşit katılımını 14 yıldır kesintisiz sürdürüyor.

İlk kez Ankara'da düzenlenen festival, zaman içinde farklı şehirleri de kapsayan bir yapıya ulaşarak hem fiziksel hem de çevrim içi gösterimlerle izleyiciyle buluştu.

Festival Koordinatörü Kıvanç Yalçıner, festivalin gelişimine ve bu yılki programına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yalçıner, festivalin zaman içinde kapsamını genişlettiğini, pandemi döneminde çevrim içi gerçekleştirildikten sonra yeniden fiziksel gösterimlerle izleyiciyle buluşmaya devam ettiğini aktardı.

Festivalin temel yaklaşımının "bir arada film izlemek mümkün" olduğunu vurgulayan Yalçıner, "Görme, işitme, ortopedik engeli olanların da engeli olmayanlarla birlikte aynı salonda film izleyebildiği, film sonrası söyleşilere katılabildiği, atölye ve törenleri takip edebildiği erişilebilir bir festival, Engelsiz Filmler Festivali. Bu anlamda 14 yıldır bir arada film izlemeyi mümkün kılıyor diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçıner, festivalin erişilebilirlik alanında öncü bir konumda bulunduğunu belirterek, "Bu anlamda izleyicinin de kıyaslayabileceği başka bir etkinlik yok. Dolayısıyla ilk yıldan beri izleyicilerimize, 'Festivalde neleri daha iyi yapabiliriz? Nelerden memnunsunuz, nelerden değilsiniz?' diye soruyoruz. Genelde çok olumlu geri dönüşler alıyoruz, erişilebilirlik uygulamalarımızdan, sesli betimlemeden, ayrıntılı altyazıdan, işaret dili çevirilerinden. Ufak tefek tabii ki şikayetler ve daha iyi yapabileceğimizi söyledikleri birtakım uyarılar da oluyor. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Festivalde uluslararası kısa film yarışması ve özel seçkiler yer alıyor

Yalçıner, festival programında kısa film yarışmasının öne çıktığını belirterek, "Festivalin en heyecanlı bölümü Kısa Film Yarışması aslında. Bu yıl 6. kez gerçekleşecek, uluslararası bir kısa film yarışması gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 160'ın üzerinde başvuru yapıldığını aktaran Yalçıner, seçici kurulun bu filmler arasından 15'ini finale taşıdığını belirterek, jüri tarafından en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerinin verileceğini, izleyicilerin de oylarıyla bir filme "seyirci özel ödülü"nün vereceğini kaydetti.

Kısa film yarışmasının yanı sıra "Kaleydoskop" bölümüne de dikkati çeken Yalçıner, bu bölümde dünya festivallerinde öne çıkan yapımlar ile genç yönetmenlerin filmlerine yer verildiğini, seçkinin farklı perspektiflerden küresel meselelere odaklandığını ifade etti.

Yalçıner, programda "Oditoryum" başlığı altında müzik ve sinemayı bir araya getiren filmlere yer verdiklerini vurgulayarak, bu bölümde şarkıcı Aznavour'un hayatını konu alan bir yapımın izleyiciyle buluşacağını aktardı.

Çocuklara yönelik seçkiye de değinen Yalçıner, "Çocuklar İçin bölümünde ise Şarkıcı Balina isminde bir film var. Bu film aynı zamanda otizm dostu gösterimle de otizm spektrum bozukluğu yaşayan küçük sinemaseverler için perdeye yansıyacak Engelsiz Filmler Festivali'nde" dedi.

Yalçıner, etkinliğin 30 Nisan'a kadar Ankara'daki Goethe-Institut'ta, ardından 15-17 Mayıs'ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Yalçıner, tüm gösterimlerin ücretsiz olacağını vurgulayarak, festivaldeki içeriklerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile takip edilebildiğini, ayrıca İngilizce altyazı seçeneğinin de sunulduğunu hatırlattı. Tüm etkinliklerin engeli olan ve olmayan bireylerin katılımına açık şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Yalçıner, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle hayata geçirildiğini, etkinliğin 14 yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesinde ise tüm paydaşların önemli katkı sunduğunu ifade etti.