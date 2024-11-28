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Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü Sakarya'da Gerçekleştirildi

Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü Sakarya'da Gerçekleştirildi
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Sakarya'da düzenlenen 'Engelliler için Kariyer ve İstihdam Günü' programında engelli bireylerin sosyal yaşamda yer alması için yapılan yasal düzenlemeler ve projeler hakkında bilgi verildi. Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, istihdam sağlayan firmalara plaket takdim edildi.

Sakarya'da "Engelliler için Kariyer ve İstihdam Günü" düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR tarafından Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Rahmi Doğan, 2000'li yıllardan itibaren engelli bireylerin daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına birçok yasal düzenleme yapıldığını söyledi.

Doğan, engelli vatandaşların sosyal hayatta hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşamalarını sürdürmeleri noktasında gerekli çalışmaları yapmakla mükellef olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da engelleri aşmak ve engelsiz bir yaşamda buluşmak adına önemli bir program gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Alemdar, projelerle özel vatandaşların sosyal hayata entegre olmalarını sağlayacaklarını anlattı.

Programda ayrıca yüksek gerilim hattına kapılıp kollarını kaybeden Haluk Tokat tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Programın son bölümünde kota fazlası istihdam sağlayan 16 firmaya plaket takdim edildi. Bu firmalar, kurulan istihdam noktalarında çalışma adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ile diğer ilgililer, oda başkanları, İŞKUR bürokratları, iş insanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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