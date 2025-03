Engelliler İçin İftar Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile hayırsever iş adamlarının desteğiyle engelliler için iftar programı düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samadov, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Said Bakkal, Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, iş adamları ile 5. Muhammed Dayanışma Vakfı çatısı altındaki 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'ndeki yaklaşık 100 engelli birey ve refakatçileri ile rehabilitasyon alanında çalışanlar katıldı.

Rabat YEE'nin geleneksel hale getirdiği iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, "Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Türk ve Fas halkları arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın bir yansıması olan bu iftar programının artık bir geleneğe dönüşmüş olmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kılıç, 21 Mart'ın özel bir tarih olduğunu ifade ederek, "Bugün birçok mutlu vesile için birlikteyiz. Bugün ramazan ayından bir mübarek cuma günü. Aynı zamanda Nevruz Bayramı. Nevruz dünyada 30'dan fazla ülkenin, Balkanlardan Asya'ya, kuzeyden güneye kutladığı bir bayram." diye konuştu.

Bugünün aynı zamanda 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Kılıç, her zaman down sendromlu bireylerin yanlarında olduklarını söyledi.

Down sendromlu bireylerin karşılaştığı zorluklara karşı daha duyarlı ve bilinçli toplum yaratmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Kılıç, engelli bireylere fırsat eşitliği ve yaşamlarını kolaylaştırıcı ortamlar sunulması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, bu önemli günde engelli bireyler için gösterdikleri özverili çalışmalar ve katkılarından dolayı 6. Muhammed Engelliler Merkezi yöneticilerine, öğretmenlerine ve velilerinin yanı sıra iftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınayan Büyükelçi Kılıç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının bu mübarek günlerinde tüm İslam alemine huzur ve barış diliyorum. Özellikle bu barış ve huzur temennimi de buradan binlerce kilometre uzakta olsa da gönlümüzden ve zihnimizden hiç çıkmayan Filistinli kardeşlerimiz için dile getirmek istiyorum. İsrail rejiminin mübarek ayımızda da devam eden zulmünün, vahşetinin bir an önce son bulmasını diliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce güvene, huzura ve barışa ardından da 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne ulaşmalarını temenni ediyoruz."

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu da enstitü olarak iki ülke arasında kültürel dostluk köprüleri kurduklarını belirterek, iftar programının 2017'den bu yana geleneksel olarak yapıldığını söyledi.

İftar programının özel bir günde yapıldığını vurgulayan Ermumcu, 6. Muhammed Vakfı Engelliler Merkezi'nin özel misafirleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermumcu, 6. Muhammed Vakfı Engelliler Merkezi yöneticilerine, hayırsever iş adamlarına ve ev sahipliği için Büyükelçi Kılıç'a teşekkür etti.

İftar programı Faslı müzik grubunun dinletisi ile devam etti.

Büyükelçi Kılıç, program sonunda engelli bireylere, ailelerine ve refakatçilerine hediyeler verdi.