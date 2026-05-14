Afyonkarahisar'da engelliler farkındalık için yürüdü
Afyonkarahisar'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, sivil toplum kuruluşları ve protokol üyeleri Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte müzikli gösteriler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
İmaret Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve protokol üyeleri, ellerinde pankartlarla kortej oluşturarak Kent Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü.
Engelli bireylere yönelik müzikli gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli bireyler katıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz