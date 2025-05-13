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Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler

Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler
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Mersin'in Mut ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşamda yer almasının önemi vurgulandı. Programda çeşitli gösterimler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur'un katılımıyla Mut Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uğur, engellilerin toplumsal yaşamda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Programda okul müdürü Fatma Baştuğ da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte, veli Filiz Küççük'ün oğlu Ege Musa için yazdığı "Yol Arkadaşıma" adlı mektubu okuması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Program kapsamında öğrenciler, taş boyama ve kil şekillendirme atölyelerine katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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