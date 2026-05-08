Vezirköprü'de Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Vezirköprü'de, Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen Engelliler Haftası etkinliği, önemli mesajlar ve gösterilerle gerçekleştirildi. Kaymakam, belediye başkanı ve birçok protokol üyesinin katıldığı etkinlik, öğrencilerin sergilediği performanslarla dikkat çekti.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Vezirköprü'de program düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelli Haftası'na özel, okul bahçesinde program gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Yaman gerçekleştirdi.

Yaman konuşmasında, "Engelliler Haftası, yalnızca bir farkındalık haftası değildir. Aynı zamanda eğitimden ulaşıma, iletişimden sosyal yaşama kadar her alanda erişilebilirlik ve eşit katılım sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir zamandır. Cumhurbaşkanımızın sözleriyle ifade edecek olursak 'Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, kendilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin hazırladığı dans, şiir ve müzik gösterileriyle devam etti. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan performansların ardından etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinliğe, Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
