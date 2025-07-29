Engelliler Camide Buluşuyor Programı Kırklareli'nde Gerçekleşti

Kırklareli'nde "Engelliler Camide Buluşuyor Programı" gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında engelli vatandaşlar Kapan Camisi'nde bir araya geldi.

Programda imam hatip Ferdi Avcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından engelli koordinatörü Muhammed Ali Özyörük, Avcı ve engelliler ile sohbet etti.