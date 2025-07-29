Engelliler Camide Buluşuyor Programı Kırklareli'nde Gerçekleşti

Engelliler Camide Buluşuyor Programı Kırklareli'nde Gerçekleşti
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Kırklareli'nde düzenlenen 'Engelliler Camide Buluşuyor Programı' kapsamında engelli vatandaşlar Kapan Camisi'nde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda sohbetler yapıldı.

Kırklareli'nde "Engelliler Camide Buluşuyor Programı" gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında engelli vatandaşlar Kapan Camisi'nde bir araya geldi.

Programda imam hatip Ferdi Avcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından engelli koordinatörü Muhammed Ali Özyörük, Avcı ve engelliler ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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