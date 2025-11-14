Engelli Yolcunun Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Zeytinburnu'nda metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan engelli yolcu yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, dün saat 15.30'da Cevizlibağ metrobüs durağına tekerlekli sandalyeyle gelen bir yolcunun, yolcu bekleme alanından metrobüs yoluna doğru hareket ederek sarı uyarı çizgilerini geçtiği ve metrobüs araç yoluna düşerek yaralandığı belirtildi.

Psikiyatri ve parkinson tedavisi de gördüğü öğrenilen yolcunun sağlık ekiplerince Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen vefat ettiği kaydedildi.

İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, dün Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen H.C'ye (57) çarpmıştı.

Kazada H.C. ağır yaralanırken, ???????metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yara almıştı.