Sakarya'da güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı
Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, yiyecek boğazına kaçan engelli personel, güvenlik görevlisi tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, havuzun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda engelli kadrosunda çalışan E.A'nın, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.
E.A'nın zorlandığını fark eden güvenlik görevlisi Yunus Baygın, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki parçanın çıkmasını sağladı.
Bu anlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel