Haberler

Sakarya'da güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, yiyecek boğazına kaçan engelli personel, güvenlik görevlisi tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, havuzun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sakarya'da nefes borusuna yiyecek kaçan engelli personel, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda engelli kadrosunda çalışan E.A'nın, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.

E.A'nın zorlandığını fark eden güvenlik görevlisi Yunus Baygın, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki parçanın çıkmasını sağladı.

Bu anlar, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke