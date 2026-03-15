Haberler

Kütahya'da işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da işitme ve görme engelliler Kur'an kursu öğrencileri, Arslanbey Camisi'nde işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Program sonunda dua yapılırken, müftü engellilerin dini öğrenimlerine destek çağrısında bulundu.

Kütahya'da Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Arslanbey Camisi İşitme ve Görme Engelliler Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatmetti.

İşitme engelliler eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş rehberliğindeki öğrenciler, her bir cüzü yaklaşık 2,5 saatte okudu.

Tavşanlı ilçe merkezi ve çevre beldelerden çok sayıda kişinin katıldığı programın sonunda hatim duasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan yaptı. Kurs eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş, işaret diliyle öğrencilerin dualarını tercüme etti.

Asan, engellilerin ramazanın en önemli ibadetlerinden biri olan mukabele geleneğinden mahrum kalmadıklarını belirtti.

Öğrencilerin azminden büyük ders aldığını dile getiren Asan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgileri daha da artacak. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi başardılar. Kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bu engel tanımaz sevgi ve ilgileri takdire şayandır. Kendilerini ve kendilerine rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerimizi tebrik ediyorum."

Tüm engellileri kursa davet eden Asan, "Aynı şekilde bütün işitme ve görme engelli kardeşlerimiz, bağlı bulundukları ilçe müftülüklerine müracaat ederek kendilerine en yakın işitme ve görme engelli Kur'an kursları hakkında bilgi alabilirler ve Kur'an öğrenmek, dini bilgilerini öğrenmek noktasında destek, yardım alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

