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'Dolaşmak istiyorum' deyip tekerlekli sandalyesiyle evden ayrıldı, kanalda ölü bulundu

'Dolaşmak istiyorum' deyip tekerlekli sandalyesiyle evden ayrıldı, kanalda ölü bulundu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde sabah namazı sonrası tekerlekli sandalyesiyle evden çıkan engelli Mehmet Cıda (71), yol kenarındaki sulama kanalında hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, sabah namazı sonrası 'Biraz dolaşmak istiyorum' diyerek tekerlekli sandalyesiyle evden çıkan engelli Mehmet Cıda (71), yol kenarındaki sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Cıda, sabah namazını kıldıktan sonra saat 04.30 sıralarında eşine 'Biraz dolaşmak istiyorum' diyerek tekerlekli sandalyesi ile evden ayrıldı. Cıda'nın uzun süre eve dönmemesi üzerine eşi, çevrede arama yapmaya başladı. Yol kenarındaki sulama kanalını kontrol eden kadın, eşini kanalın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Mehmet Cıda'nın, yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Cıda'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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