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Engelli keçi yavrusu "Alagız"ı elleriyle besliyorlar

Engelli keçi yavrusu 'Alagız'ı elleriyle besliyorlar
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Bozacı ailesi, doğuştan ön bacağı engelli olan 5 aylık keçileri 'Alagız'ı özenle besleyip bakımını üstleniyor. Aile, keçiyi kucakta taşıyarak otlatıyor ve onu evin bereketi olarak görüyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Bozacı ailesi, doğuştan bacağı engelli olan "Alagız" ismini verdikleri 5 aylık keçilerinin bakımını özenle yapıyor.

İlçeye bağlı Sarıpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Bozacı ailesinin bir keçisi, 5 ay önce bacaklarından engelli bir yavru doğurdu.

Birçok kez veterinere götürülmesine rağmen iyileşmeyen keçi yavrusunu sahipsiz bırakmak istemeyen Bozacı ailesi, "Alagız" adını verdikleri hayvanın bakımını özenle üstlendi.

Diğer keçiler otlamak için araziye giderken engeli nedeniyle "Alagız"ı kucaklarına alarak bahçeye götüren aile üyeleri, keçiyi ot ve yapraklarla besliyor.

Müzeyyen Bozacı, AA muhabirine, "Alagız'ın" ön bacaklarının doğuştan engelli olduğunu söyledi.

Keçilerini çok sevdiklerini vurgulayan Bozacı, "Ne yaptıysak ayakları düzelmedi. Biz de onu otla, ekmekle, yaprakla besliyoruz. Ellerimizle bakıyoruz, çok seviyoruz onu." dedi.

Sabahları kalkınca aklına ilk "Alagız"ın geldiğini belirten Bozacı, "Sabahları kalkıyorum, yaprağını, ekmeğini, suyunu götürüyorum. Ne yazık ki annesiyle otlamaya gidemiyor. Biz de evde besliyoruz." diye konuştu.

"Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum"

Mustafa Bozacı ise doğduğunda keçinin arka bacaklarında da sorun bulunduğunu dile getirdi.

Veterinerde yaptırdıkları tedavi sonucu arka bacaklarının düzeldiğini anlatan Bozacı, "Ön sol ayağını düzeltemedik. Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum. Yetişemiyor çünkü, yoruluyor, kalıyor oralarda. Bunu kendi ellerimizle besliyoruz. Arkadaşımız, nazar boncuğumuz, evimizin bereketi oldu Alagız. Onunla mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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