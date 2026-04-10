Haberler

Bedensel engelli oğluna yaptığı aparatla takdir toplayan babaya ziyaretler sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da, bedensel engelli oğlunun dışarıyı daha iyi görebilmesi için hazırladığı aparatla dikkat çeken baba Ramazan Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, ailenin devletten aldığı destek için minnettar oldukları belirtildi.

Konya'da bedensel engelli oğlunun pencereden dışarıya bakabilmesi için hazırladığı aparatla takdir toplayan babaya ziyaretler devam ediyor.

Ramazan Sert ile ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Ekipler, bir süre sohbet ettiği Sert'in, oğlunun hayatını kolaylaştırmak için yaptığı aparatı inceledi.

Aile bireyleri, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettikleri için kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

