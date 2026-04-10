Bedensel engelli oğluna yaptığı aparatla takdir toplayan babaya ziyaretler sürüyor

Konya'da bedensel engelli oğlunun pencereden dışarıya bakabilmesi için hazırladığı aparatla takdir toplayan babaya ziyaretler devam ediyor.

Ramazan Sert ile ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Ekipler, bir süre sohbet ettiği Sert'in, oğlunun hayatını kolaylaştırmak için yaptığı aparatı inceledi.

Aile bireyleri, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettikleri için kurum temsilcilerine teşekkür etti.