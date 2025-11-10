Haberler

Engelli Çocuğun Yol İhtiyacı Karşılandı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 yaşındaki bedensel engelli Ali Yıldız'ın evinin önündeki toprak yol, akülü tekerlekli sandalyesini rahat kullanabilmesi için asfaltla kaplandı. Büyükşehir Belediye ekipleri, Yıldız'a çeşitli hediyeler de vererek aileyi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacıahmetli Mahallesi'nde omurilik rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Yıldız, Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezini arayıp akülü aracıyla toprak yolda ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.

Talep üzerine çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engelli çocuğun evinin önündeki yolu asfaltladı.

Daha sonra aileyi evinde ziyaret eden ekipler, Yıldız'a çeşitli hediyeler verdi.

Yıldız, çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
