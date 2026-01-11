Haberler

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de toplandı

Güncelleme:
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de düzenlenen toplantının ardından vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Komisyonumuz masa başı bir komisyon değil. Tamamen vatandaşımıza odaklı, vatandaşımızın derdini dinlemeye çözümle ilgili yollar açmaya, bu anlamda yol haritası geliştirmeye odaklı bir komisyon. Asla sadece bir rapor hazırlayıp onu bir an evvel yazalım, bitirelim derdinde olmadık. Vatandaşımızı dinleyelim. Sahada ne var? Bireylerimizin sıkıntıları neler? Bu konuda kimler ne düşünüyor? Ne çözüm önerisi var? Kamusuyla, yerel yönetimiyle, akademisiyle, sivil toplumuyla herkesle bu konuyu değerlendiren, ortak aklı öne alan ve siyaset üstü bir yaklaşımla hakikaten el birliğiyle çalışan bir komisyon" dedi.

'RAPORU, HİÇBİR DETAYI ATLAMADAN ORTAYA KOYACAĞIZ'

Temel odaklarında rapor olmadığını aktaran Kasapoğlu, "Çözüm odaklı yaklaşım var. Fotoğrafı net çekmek lazım. Doğru teşhis olmazsa ne olmaz? Doğru tedaviyi gerçekleştiremezsiniz. Önce fotoğrafı olanca netliğiyle en yüksek çözünürlük oranıyla ortaya koymak lazım. Onun içinde saha ziyaretleri var. Bu çözünürlüğü yüksek seviyede gerçekleştirdikten sonra elbette raporu da yine en objektif şekilde, en kapsayıcı şekilde hiçbir detayı atlamadan inşallah ortaya koyacağız ama asıl olan çözüm. Asıl olan standartların daha yukarı çıkması, vatandaşlarımızın ailelerinin ve tüm bu anlamdaki ekosistemin mutluluğu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
