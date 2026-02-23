TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Edirne'de

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyonun bölge istişare toplantısı için Edirne'ye gelen Kasapoğlu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Sezer'e ziyarette bulundu.

Sezer, Kasapoğlu'na Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu armağan etti.