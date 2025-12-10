Haberler

Engelli kişi tekerlekli sandalye ile yoldan karşıya geçemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir engelli, yaya geçidine park edilmiş araç yüzünden kaldırıma çıkamayarak zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, park halindeki aracın sürücüsüne ceza kesti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde tekerlekli sandalye ile yoldan karşıya geçen engelli kişi, yaya geçidine park edilen araç yüzünden kaldırıma çıkamadı. Polis ekipleri, aracın sürücüsüne ceza kesti.

Yalı Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde engelli kişi, tekerlekli sandalyesi ile karşıya geçtikten sonra kaldırıma çıkmak istedi. Yaya geçidinde park halindeki hafif ticari araç nedeniyle kaldırıma çıkamayan engelli kişi zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yaya geçidine park eden aracın sürücüsüne, idari para cezası kesildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "8 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir marketin önünde bulunan yaya geçidine park ederek, geçişi engelleyen söz konusu görüntülerde yer alan kamyonet tipi araca Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, karakollara trafik kanununun 61/1-n maddesi gereğince idari para cezası uygulanarak, araç derhal bulunduğu yerden kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title