Haberler

İstanbul'da özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personel işten çıkarıldı

İstanbul'da özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personel işten çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdinin feshedildiğini ve olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi